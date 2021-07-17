Euro
10.11
Dolar
8.52
BIST 100
1,363.28
Altın
1,811.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Almanya'da selden en çok etkilenen yerlerden olan Althenahr şehrinde meydana gelen hasar AA tarafından havadan görüntülendi.
logo
Spor

Milli atlet Pınar Akyol'dan altın madalya

Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Pınar Akyol, gülle atmada altın madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 17.07.2021
Milli atlet Pınar Akyol'dan altın madalya

Ankara

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen organizasyonda kadınlar gülle atma finali yapıldı.

Milli sporcu Pınar Akyol, 16.80'lik derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu.

Hollanda'dan Alida van Daalen 16.56 ile gümüş, Alman Nina Chioma Ndubuisi 15.71'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Kadınlar gülle atma finalinde yarışan bir diğer milli sporcu Büşra Hatun Ekinci ise 14.65 ile 7. sırayı aldı.

Şevval Özdoğan Avrupa üçüncüsü

3 bin metre su engellide Türkiye'yi temsil eden Şevval Özdoğan, bronz madalya kazandı.

Milli atlet, 10.07.84 ile en iyi derecesini 10 saniye geliştirerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Yarışı, milli sporcu Pelinsu Şahin ise 14. sırada tamamladı.

Estonya'da devam eden organizasyonda Türkiye'nin madalya sayısı birer altın, gümüş ve bronz olmak üzere üçe çıktı. Mert Kahraman, 10 bin metre yürüyüşte gümüş madalya kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 salgınında 3 binin üstünde günlük vaka kaydedildi
Almanya’da Kovid-19 vakaları yeniden artmaya başladı
ABD'de son 24 saatte 418 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Tokyo Olimpiyat semtinde ilk pozitif Kovid-19 vakası
Yunanistan’da Kovid-19 vakaları endişe verici boyuta ulaştı

Benzer haberler

Milli atlet Pınar Akyol'dan altın madalya

Milli atlet Pınar Akyol'dan altın madalya