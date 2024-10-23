Milli atıcılar, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek
Sırbistan'da düzenlenecek organizasyona milli sporcular Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan, Buğra Selimzade ve Şimal Yılmaz katılacak.
Ankara
Atıcılıkta Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi, Sırbistan'da düzenlenecek.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Belgrad'da 24-27 Ekim tarihlerinde yapılacak organizasyonda 4 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.
Organizasyonda Türkiye'yi milli atıcılar Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan, Buğra Selimzade ve Şimal Yılmaz temsil edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.