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Spor

Milli atıcılar, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek

Sırbistan'da düzenlenecek organizasyona milli sporcular Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan, Buğra Selimzade ve Şimal Yılmaz katılacak.

Halil İbrahim Avşar  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Milli atıcılar, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek

Ankara

Atıcılıkta Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi, Sırbistan'da düzenlenecek.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Belgrad'da 24-27 Ekim tarihlerinde yapılacak organizasyonda 4 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonda Türkiye'yi milli atıcılar Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan, Buğra Selimzade ve Şimal Yılmaz temsil edecek.

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