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Spor

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan'dan Paris 2024 kotası

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Halil İbrahim Avşar  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan'dan Paris 2024 kotası

Ankara

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, "Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Şevval İlayda Tarhan, yarışma sonrası oluşan ISSF dünya sıralaması listesine göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota kazandı." ifadeleri kullanıldı.

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