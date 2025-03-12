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Spor

Milli atıcı Damla Köse, Avrupa 2'ncisi oldu

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'na katılan milli atıcı Damla Köse, kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Milli atıcı Damla Köse, Avrupa 2'ncisi oldu

Ankara

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyona 4. gün müsabakalarıyla devam edildi.

Damla, kadınlar 10 metre havalı tüfek solo elemelerinde topladığı 56 puanla yarışma rekoru kırarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Finalde Jeanette Hegg Duestad ile karşılaşan Damla, Norveçli rakibine 15-10 yenilerek Avrupa 2'ncisi oldu.

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