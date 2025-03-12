Milli atıcı Damla Köse, Avrupa 2'ncisi oldu
Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'na katılan milli atıcı Damla Köse, kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyona 4. gün müsabakalarıyla devam edildi.
Damla, kadınlar 10 metre havalı tüfek solo elemelerinde topladığı 56 puanla yarışma rekoru kırarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.
Finalde Jeanette Hegg Duestad ile karşılaşan Damla, Norveçli rakibine 15-10 yenilerek Avrupa 2'ncisi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.