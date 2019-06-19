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Spor

Milan'ı Giampaolo çalıştıracak

İtalyan kulübü Milan, teknik direktör Giampaolo ile 2+1 bir yıllık sözleşme imzaladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 19.06.2019
Milan'ı Giampaolo çalıştıracak

Ankara

 Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Milan'da teknik direktörlüğe Marco Giampaolo'yu getirildi.

Milan'da geçen ayın sonunda görevinden ayrılan teknik direktör Gennaro Gattuso'nun yerine gelen isim belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 51 yaşındaki İtalyan teknik adam Marco Giampaolo ile 2+1 bir yıllık sözleşme imzalandı.

Son 3 sezondur Sampdoria'yı çalıştıran Giampaolo, 2004'te başladığı kariyerinde Ascoli, Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese ve Empoli kulüplerinde de görev yaptı.

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