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Spor

MHK'nin yeni başkanı Zekeriya Alp

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Zekeriya Alp getirildi.

Emre Doğan   | 04.07.2019
MHK'nin yeni başkanı Zekeriya Alp

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Zekeriya Alp getirildi.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, gerçekleştirdiği toplantıda MHK Başkanı ve üyelerini belirlediği belirtildi.

Zekeriya Alp'in başkanlığa getirildiği MHK'nin üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen, Zihni Aksoy, Turgay Güdü, Hamza Işın, Murat Ilgaz, Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin.

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