Euro
6.42
Dolar
5.76
BIST 100
97,149.04
Altın
1,526.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Mete Gazoz bronz madalya maçında yenildi

İspanya'da düzenlenen 2019 Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcu Mete Gazoz, bronz madalya maçında mağlup oldu. Türkiye, şampiyonayı 1 gümüş, 2 bronz madalyayla tamamladı.

Emrah Oktay   | 25.08.2019
Mete Gazoz bronz madalya maçında yenildi

İstanbul

İspanya'da düzenlenen 2019 Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya maçına çıkan milli sporcu Mete Gazoz, rakibine mağlup oldu.

Başkent Madrid'de düzenlenen şampiyonada bronz madalya maçında milli sporcu Mete Gazoz, Güney Koreli Lee Jinyong karşılaştı. Müsabakayı 10-9 kaybeden Mete, şampiyonayı 4. sırıda bitirdi.

Türkiye, 17 sporcuyla katıldığı şampiyonayı 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 3 madalyayla tamamladı. İpek Tomruk, makaralı yay genç kızlar kategorisinde gümüş madalya alırken, Batuhan Akçaoğlu, Emirhan Kısa ve Yakup Yıldız’dan oluşan Makaralı Yay Yıldız Erkek Takımı ile makaralı yay yıldız erkekler kategorisinde Batuhan Akçaoğlu bronz madalya elde etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran-ABD geriliminde son durum
Brexit düğümünde son dönemeç
Hindistan ulusal kimliğinde radikal dönüşüm
Ticaret savaşları ve küresel sistemin geleceği
Yemen’de Körfez koalisyonunun hesapları tutmadı

Benzer haberler

Mete Gazoz bronz madalya maçında yenildi

Mete Gazoz bronz madalya maçında yenildi

Okçulukta bronz madalya

Okçuluğun parlayan yıldızı: Mete Gazoz