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Spor

Mesut Özil'in balmumu heykeli, İstanbul'a getirildi

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan balmumu heykeli, İstanbul'a getirildi.

Emre Doğan   | 18.07.2021
Mesut Özil'in balmumu heykeli, İstanbul'a getirildi

Istanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun balmumu heykeli, yarından itibaren Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek.

Mesut Özil'in İspanya'nın Real Madrid takımında oynadığı dönemde yapılan balmumu heykeli, ilk olarak fotoğraf çekimi için Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne getirildi. Burada balmumu heykeliyle fotoğraf çektiren Mesut, yaptığı açıklamada, "Artık 2. Mesut da Türkiye'ye geldi. İlk Almanya'da görmüştüm, bayağı oluyor. Gurur verici bir şey. Türkiye'de olmasından çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

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