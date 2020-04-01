Euro
7.32
Dolar
6.70
BIST 100
89,085.13
Altın
1,588.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Mesut Özil'den 'evde kalanlara' Arsenal maçına davetiye

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evde kalan takipçilerine maç davetiyesi göndereceğini belirtti.

Abdulkadir Karakaya   | 01.04.2020
Mesut Özil'den 'evde kalanlara' Arsenal maçına davetiye Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Ankara

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, takipçilerden evlerinde Mesut Özil formasıyla çektikleri fotoğraflarını paylaşmalarını istedi.

Mesut, "En beğendiğim fotoğraflar Arsenal'in evinde oynayacağı bir maça 2 kişilik davetiye kazanabilir." ifadesini kullandı.

31 yaşındaki oyuncu, beğendiği fotoğraflara kendi hayatını anlattığı kitabının yanı sıra forma ve şapka hediyeleri de dağıtacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bloomberg: Çin, koronavirüs salgınının boyutlarını örtbas etti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bini aştı
BM'den 'koronavirüs nedeniyle Arap coğrafyasında 8 milyondan fazla kişinin yoksullaşabileceği' uyarısı
Kovid-19 tedavisi gören Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefat etti

Benzer haberler

Mesut Özil'den 'evde kalanlara' Arsenal maçına davetiye

Mesut Özil'den 'evde kalanlara' Arsenal maçına davetiye

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vaka sayısı açıklaması

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bini aştı

BM'den 'koronavirüs nedeniyle Arap coğrafyasında 8 milyondan fazla kişinin yoksullaşabileceği' uyarısı

BM'den 'koronavirüs nedeniyle Arap coğrafyasında 8 milyondan fazla kişinin yoksullaşabileceği' uyarısı

Premier Lig'de ilk maaş indirimi geldi

Premier Lig'de ilk maaş indirimi geldi
New York'ta Kovid-19 ölümleri neredeyse 2000'e ulaştı

New York'ta Kovid-19 ölümleri neredeyse 2000'e ulaştı