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Spor

Mersin'deki olimpik havuz 263 bin kişiyi ağırladı

Kentte 2013'te düzenlenen 17. Akdeniz Oyunları öncesi Yenişehir ilçesinde inşa edilen olimpik havuz, yüzme kurslarının yanı sıra 33 ulusal ve 319 yerel turnuvaya ev sahipliği yaptı.

Yakup Sağlam  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Mersin'deki olimpik havuz 263 bin kişiyi ağırladı Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Mersin

Mersin'de 2013'teki Akdeniz Oyunları öncesi inşa edilen olimpik yüzme havuzu, 11 yılda 263 bin kişiyi suyla buluşturdu.

17. Akdeniz Oyunları öncesi Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle inşa edilen Yenişehir ilçesindeki olimpik havuz, kentte yüzme sporunun gelişmesine önemli katkı sundu.

Açılışının ardından 11 yılda 263 bin kişi ağırlayan tesis, 3 bin 494 yüzücünün de profesyonel sporcu olmasına imkan sağladı.

Düzenlenen kurslarla çocuklara yüzme öğretilen olimpik havuz, 33 ulusal ve 319 yerel turnuvaya da ev sahipliği yaptı.

"Binlerce sporcu yetiştirildi"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, AA muhabirine, bünyesindeki birçok tesis sayesinde Mersin'in spor kenti olarak anıldığını söyledi.

Kayıtlı üye sayısı 6 bin 870'e ulaşan havuzda 62 kulübün hizmet verdiğini dile getiren Demir, yüzme kurslarının 12 ay sürdüğünü vurguladı.

Demir, 2013'teki Akdeniz Oyunları kapsamında kente kazandırılan tesisin birçok başarılı yüzücünün yetişmesini sağladığını belirterek, şunları söyledi:

"Havuzumuz, kurulduğu günden itibaren binlerce sporcuyu ağırlamış ve yetiştirmiş muhteşem bir tesis. Mersin'in uygun iklimi, tesisin birçok organizasyona ev sahipliği yapmasını sağlıyor. Yetiştirdiğimiz sporcularla yüzmede Türkiye'de söz sahibiyiz. Bazı sporcularımız dünya ve Avrupa şampiyonu oldu. Başarımızın üzerine başarı katarak yolumuza devam edeceğiz."

Demir, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle yılda 60-70 bin kişiye branşın öğretildiğini dile getirdi.

Havuzun amiri Halid Kaplan, tesisteki eğitim faaliyetlerinin yüzücülerin başarısını artırdığını anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür eden 12 yaşındaki Yusuf Miras Karslı da kurs sayesinde yüzme öğrendiğini dile getirdi.

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