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Spor

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu belirsizliği

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray ile şampiyonluk yolundaki en kritik maçına çıkacak Medipol Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu'nun tedavisi sürüyor.

Hilmi Sever   | 16.05.2019
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu belirsizliği

İstanbul

İstanbul ekibinin sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği mücadelede sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Emre Belözoğlu'nun çekilen MR'ı sonucunda sol uyluk arka adalesinde orta derece kanama tespit edilmişti. 

Hafta başından bu yana antrenmanlara çıkamayan deneyimli futbolcu, turuncu-lacivertli takımın bugün yaptığı idmanda da yer almadı.

Galatasaray maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf edilen deneyimli futbolcunun durumuyla ilgili karar, kalan iki gündeki iyileşme sürecine göre verilecek.



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