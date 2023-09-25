Dolar
27.21
Euro
28.94
Altın
1,923.99
ETH/USDT
1,574.20
BTC/USDT
26,100.00
BIST 100
8,253.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan Uluslararası Havaalanı’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanıyor İzmir Adliyesi yakınındaki bir lokantada, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
logo
Spor

Master milli atlet Şensoy çifti başarılarıyla örnek oluyor

Antalya'da yaşayan şampiyon master milli atletler 80 yaşındaki Çiçek Solon Şensoy ile 85 yaşındaki eşi Oktay Şensoy, pistlerde kazandıkları başarılarla gençlere örnek oluyor.

Oktay Özden, Zehra Tekeci  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
Master milli atlet Şensoy çifti başarılarıyla örnek oluyor

Antalya

Bugüne kadar katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok şampiyonlukları, dereceleri bulunan Şensoy çifti, Polonya'da gelecek yılın mart ayında yapılması planlanan Masterler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na yeni başarılar için hazırlanıyor.

Haziran ayında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Spor Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Çiçek Solon Şensoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eşimle birlikte atletizm pistlerinde kazandığımız derecelerin sayısını bilemiyorum. Güllede, 100 metrede rekorlarım var. Bunlar 80 yaş rekorları. Rekor kırmak, şampiyon olmak yetmiyor. Hep daha iyi dereceyi elde etmeyi istiyoruz. Sporun bizim hayatımızdaki yeri hep ön planda. Bütün yaşamımız beslenmemizden, sağlık kontrolüne kadar hepsi spora endekslenmiş durumunda." diye konuştu.

Madalyalarının evlerini süslediğini dile getiren Şensoy, "Gençlere örnek olabiliyorsak ne mutlu bize. Madalyalarımızın sayısını bilmiyoruz. Madalyalar evimizi, örnek olmak kalbimizi süslüyor. Bizi görenler spora başlıyor. 7-8 yaşındaki çocuklar bile örnek alıyor. O da mutluluk verici." dedi.

Şensoy, 1965'te koşmaya başladığını, her yarışta ilk günkü heyecanı yaşadığını, depara kalkarken bacaklarının titrediğini söyledi.

Oktay Şensoy: "Eşimle gittiğimiz her yarışmada aynı heyecanı yaşıyoruz"

Oktay Şensoy da yıllardır eşiyle yarışmalara katılmanın gururunu yaşadığını anlattı.

Masterler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için hazırlıkları sıkı tuttuklarını vurgulayan Şensoy, şöyle konuştu:

"Daha önce koşarken kalp krizi geçirdiğim ve bypass olduğum için bu sezon koşuyu bıraktım. Şimdilerde sadece yürüyüş yarışlarında mücadele ediyorum. Benim 5, 20 kilometre yürürken sarf ettiğim eforu, eşim 18 saniyede 100 metrede, 200 metrede yapıyor. Eşimle gittiğimiz her yarışmada aynı heyecanı yaşıyoruz."

Doktorların kendisine kalp kaslarının ve ciğerlerinin çok kuvvetli olduğunu söylediğini aktaran Şensoy, herkese düzenli spor yapmayı, sağlıklı beslenmeyi ve uyku düzenlerini bozmamayı tavsiye etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş için anma mesajı
Kuzey Ege için fırtına uyarısı
Zonguldak'ta TTK'ye işçi alımı başvuruları başladı
Anadolu Otoyolu Kaynaşlı-Abant arası Ankara yönü onarım için trafiğe kapatıldı
Üç asırlık İstanbul İtfaiyesinin kahramanları 24 saat tetikte bekliyor

Benzer haberler

Master milli atlet Şensoy çifti başarılarıyla örnek oluyor

Master milli atlet Şensoy çifti başarılarıyla örnek oluyor

Fenerbahçe liderliğini sürdürdü

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Antalyaspor galibiyet hasretine altıncı haftada son verdi

Antalyaspor galibiyet hasretine altıncı haftada son verdi
Köye yerleşip Alzheimer hastası eşine hayatını adadı

Köye yerleşip Alzheimer hastası eşine hayatını adadı
Antalya'da otluk alanda çıkan, tersane ve ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Antalya'da otluk alanda çıkan, tersane ve ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet