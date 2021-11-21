Dolar
11.19
Euro
12.71
Altın
1,845.82
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,737.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler bekleyişlerini sürdürüyor.
logo
Spor

Manchester United'da Solskjaer dönemi sona erdi

İngiliz Premier Lig takımı Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlük görevinden ayrıldığını duyurdu.

Fatih Erel   | 21.11.2021
Manchester United'da Solskjaer dönemi sona erdi

İstanbul

Kulübün resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ole, Manchester United'da her zaman bir efsane olacak ve bu zor kararı aldığımız için üzgünüz. Son birkaç hafta hayal kırıklığı yaratsa da uzun vadeli başarının temellerini yeniden inşa etmek için son üç yılda yaptığı tüm çalışmaları gölgelememeli." ifadeleri kullanıldı.

48 yaşındaki Norveçli teknik adamla Mart 2019'da 3 yıllık anlaşma imzalayan ve geçen temmuz ayında 2024 yılına kadar sözleşmesini uzatan Manchester United, son 7 Premier Lig maçında 1 galibiyet alınması sonrasında Solskjaer'le yollarını ayırdı.

Manchester United, Premier Lig'de 12. hafta sonrasında 17 puanla lider Chelsea'nin 12 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında dün Watford'a deplasmanda 4-1 mağlup olduktan sonra Manchester United'da Solskjaer dönemi sona ermiş oldu.

Yeni teknik direktörle anlaşılana kadar Michael Carrick'in takımın sorumluluğunu üstleneceği açıklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da arttı, Ankara'da ve İzmir'de düştü
Türkiye'de 23 bin 347 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 201 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'la mücadelede iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 50 milyonu geçti
Kovid-19 aşısı olmayan kalp hastalarına risk uyarısı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor

Benzer haberler

Manchester United'da Solskjaer dönemi sona erdi

Manchester United'da Solskjaer dönemi sona erdi