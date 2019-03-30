Kupada yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu.
Istanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, yarı final ilk maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
2 Nisan Salı:
20.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
3 Nisan Çarşamba:
20.00 Ümraniyespor-Akhisarspor: Abdulkadir Bitigen
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