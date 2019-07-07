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Spor

Kosovalı forvet Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un Kosovalı santrforu Vedat Muric'i transfer ettiğini açıkladı

Erkan Tiryaki   | 07.07.2019
Kosovalı forvet Fenerbahçe'de

İstanbul

Fenerbahçe KulübüÇaykur Rizespor'un Kosovalı futbolcusu Vedat Muric'le 4 yıllık bir anlaşmaya vardığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Vedat Muric konusunda, kulübü ve kendisiyle UEFA transfer prosedürleri çerçevesinde yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanmıştır. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu renklerimize bağlanacaktır. Önümüzdeki 4 yıl formamızı gururla taşıyacak 1994 doğumlu Kosovalı forvete Türkiye'nin en büyük ailesine hoş geldin diyor, şimdiden Fenerbahçe'miz ile nice başarılar diliyoruz." denildi.

Geride kalan sezon Çaykur Rizespor'la ligde 34 haftanın tamamında ilk 11'de forma giyen 25 yaşındaki santrfor, 17 gol kaydetti.

Türkiye'de Giresunspor ve Gençlerbirliği'nde oynayan Muric, Kosova Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Sarı-lacivertliler Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh ve Emre Belözoğlu'da sonra beşinci transferini Muric'le yaptı.


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