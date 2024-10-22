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Spor

Kırıkkale'de "17. Anadolu Spor Ödülleri" sahiplerini buldu

Kırıkkale Belediyesi ve Kırıkkalegücü Spor iş birliğinde düzenlenen "17. Anadolu Spor Ödülleri" programında Anadolu Ajansı Spor Haberleri Müdür Yardımcısı Hüseyin Doğru, "Yılın Medya İnsanı" ödülünü aldı.

Muhammed Boztepe  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
Kırıkkale'de "17. Anadolu Spor Ödülleri" sahiplerini buldu Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen / AA

Ankara

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğündeki törende "17. Anadolu Spor Ödülleri" sahiplerini buldu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, programda yaptığı konuşmada, programın 17'ncisini düzenlediklerini ve böyle bir programı gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kırıkkalegücü Spor Kulübü Başkanı Güven Gündüz de Kırıkkale'de tüm çocukların spor yapması gerektiğini vurgulayarak Kırıkkale'yi spor kenti yapmak istediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Anadolu Ajansı Spor Haberleri Müdür Yardımcısı Hüseyin Doğru'ya "Yılın Medya İnsanı" ödülü takdim edildi.

Öte yandan "17. Anadolu Spor Ödülleri" programında 18 kategoride ödüller sahiplerine verildi.

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