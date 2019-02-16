Kayaklı koşucuların hedefi ilk 30'a girmek

ARDAHAN - GÜNAY NUH

Avusturya'nın Seefeld kentinde 18-27 Şubat'ta yapılacak olan Kayaklı Koşu Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Türkiye Kayaklı Koşu Milli Takımı, Ardahan'daki 8 günlük kampını tamamladı.

Milli takım sporcuları, Ardahan'da yer alan Yalnızçam Kayak Merkezi'ndeki kampın son gününde yoğun kar altında çalışmasını sürdürdü. Milli sporcular, şampiyonada elemeleri geçip, ilk 30'a girmeyi hedefliyor.

Kayaklı Koşu Teknik Kurul Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Fikret Ören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'ın kendileri için unutulmayacak bir yer olduğunu söyledi.

Ören, teknik ortamı ve sıcakkanlı insanıyla Ardahan'da dolu dolu bir çalışmanın mutluluğu ile kentten ayrılacaklarını dile getirdi. Dünya Şampiyonası'nda amaçlarının Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu vurgulayan Ören, şu ifadeleri kullandı:

"Bence buradaki çalışmamız çok verimli geçti. Bundan sonra ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Şampiyonada hedefimiz ilk 30'a girmek. Bize burada her türlü imkan ve destek verildi. Özellikle başta sayın Valimiz Mustafa Masatlı olmak üzere bize desteğini esirgemeyen tüm yetkililere teşekkür ederiz."

Yarışmaya katılacak olan milli sporcu Ayşe Nur Duman ise Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inancın tam olduğunu belirterek, "Öncelikle buradaki çalışmalarımız çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Her şeyimiz çok güzeldi. Ortamımız, otelimiz ve pistimiz çok güzel. Dünya Şampiyonası'ndaki hedefim öncelikle ilk elemeleri geçip diğer yarışmalara hak kazanmak. Elemeleri geçebilirsem diğer yarışmalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sporculardan Hamza Dursun da "Şampiyonaya burada çok iyi hazırlandık. İlk hedefimiz orada elemeleri geçip ilk 30'a girebilmek. Çünkü buradaki kamp bizim için çok verimli oldu. Elemeleri geçerek finale doğru gitmek ve yarışmaları en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kayaklı Koşu Teknik Kurul Üyesi ve Kamp Müdürü Seyfullah Bayraktar, 25-27 Şubat tarihlerinde Türkiye Kayaklı Koşu Ligi ikinci etap yarışmalarının Yalnızçam Kayak Merkezi'nde yapılacağını bildirdi.