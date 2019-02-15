Kayaklı koşucular kamp molasını atlı kızakla değerlendirdi

ARDAHAN - Günay Nuh

Avusturya'nın Sefeeld kentinde 18-27 Şubat'ta yapılacak olan Kayaklı Koşu Büyükler Dünya Şampiyonası'na hazırlanmak için Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezinde kampa giren Türkiye Kayaklı Koşu Milli Takımı, yüzeyin tamamı buzla kaplı Çıldır Gölü üstünde atlı kızak keyfini yaşadı.

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kışın üzerinde yerli ve yabancı turistlerin atlı kızak keyfini yaşadığı Çıldır Gölü, bu kez Türkiye Kayaklı Koşu Milli Takımı'na ev sahipliği yaptı.

Kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nde, etkili soğuk hava nedeniyle buz tabakasının kalınlığı yer yer bir metreye kadar ulaştı.

Gölün Ardahan kesiminde Atalayın Yeri mevkinde Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, kayaklı koşu sporcularını ağırladı. Sporcularla birlikte gölün üstüne çıkan İmamoğlu, bizzat atlı kızağı kendisi sürerek sporculara donan göl üstünde unutulmaz bir gezinti yaptırdı.

Atlı kızak keyfini yaşayan sporcular, daha sonra at bindi, müzik eşliğinde buz üstünde çevredekilerle birlikte halayın keyfini yaşadı.

Kaymakam İmamoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli sporcuları ağırlamaktan kendilerinin çok mutlu olduğunu söyledi.

Çıldır Gölü'nün bölgenin çok önemli bir değeri olduğuna işaret eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Biz bütün takımlarımızı Çıldır Gölü'ne bekliyoruz. Onları misafir etmekten mutluluk duyarız. Sonuçta onlar bizi temsil ediyor. Buraları görmelerini istiyoruz. Burası kamp için ideal. Gerek kış, gerek yaz sporları için çok ideal bir yer. Tüm sporcularımız Ardahan'a, Çıldır'a bekliyoruz."

Kayaklı Koşu Teknik Kurul Başkanı ve milli takım antrenörü Fikret Ören de ortamın kendilerini duygulandığını belirterek, "İlk kez böyle bir ortam yaşadık. İlk kez atlı kızağa bindik. Bu ortamı bize yaşatan başta sayın Ardahan Valimiz Mustafa Masatlı ve Çıldır Kaymakamımız Bedirhan İmamoğlu olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Ortam çok güzel. Çünkü ilk kez buzun üstünde ve atlı kızağa bindik. Bizzat kaymakamımız kendisi bizi gezdirdi, çok duygulandık." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Ayşe Nur Duman ise "Çıldır Gölü'ne ilk defa geliyorum ama benim en çok görmek istediğim atlardı. O nedenle çok mutluyum." yorumunu yaptı.

Sporculardan Hamza Dursun, "Çok güzel anlar oldu. Bizzat sayın kaymakamımız Bedirhan İmamoğlu'nun bize eşlik etmesi tabii ki harika oldu. Hem spor, hem atlı kızak ortam harika. Atlar tarihimizden günümüze olan bir kültür. Bugün bu kültürümüzü bize yaşatanlara teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.