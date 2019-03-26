Kasımpaşa'dan 'Hello Brother' mesajı
Spor Toto Süper Lig ekibi, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı.
Istanbul
Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı.
Barış ve kardeşlik için, selam kardeşim.#HelloBrother pic.twitter.com/yYnPKpoLw4— KASIMPAŞA (@kasimpasa) 26 Mart 2019
Kasımpaşa Kulübü sosyal medya hesabı Twitter'dan "Barış ve kardeşlik için, selam kardeşim. Hello Brother (Merhaba kardeşim)" mesajı paylaşılarak, TRT World'ün hazırladığı video yayımlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.