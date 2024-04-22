Kartingde 2024'ün ilk yarışı Kocaeli'de yapıldı
MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.
Kocaeli
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Bursa Uludağ Motor Spor Kulübü tarafından ICRYPEX, MOTUL ve Batı Kurumsal katkılarıyla TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen organizasyonda 5 kategoride 66 sporcu mücadele etti.
Yarışlar sonunda micro kategoride Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'ndan Türkiye'nin en genç karting pilotu ünvanını alan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu birinci, Enes Hakkı Yeten ikinci, Bulut Tırınk üçüncü oldu.
Mini kategoride birinciliği Ali Fuat Miras, ikinciliği Can Özler, üçüncülüğü Ali Sururi Akgün elde etti.
Junior kategoride ilk 3 sıra Demir Sağım, Turhan Erin Ünlüdoğan, Ömer Ulaş Akbağ'dan oluştu.
Senior kategorisinde Kerim Sulyak birinci, Onur Müldür ikinci, Leyla Sulyak üçüncü oldu.
Senior kadınlar kategorisinde birinciliği Leyla Sulyak, ikinciliği Ayşe Çebi, üçüncülüğü Zeynep Çukurova kazandı.
Master kategorisinde ilk 3 sıra ise Murathan Gür, İlyas Vurgeç ve Barış Karadeniz'den oluştu.
Dereceye giren sporculara kupaları, protokol üyelerince verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.