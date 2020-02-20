Karatede hedef şaşmadı
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Delihasan, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota müsabakalarında hedeflediğimiz noktaya geldik." dedi.
Ankara
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Dünya Karate Federasyonunun açıkladığı ülkeler sıralamasının zirvesinde yer aldıklarını söyledi.
Delihasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'ye güzel haberlerle girdiklerini belirterek, "Aslında beklediğimiz bir durumdu. Daha önce de bunu defalarca başarmıştık. 2016 ve 2017'yi de birinci sırada bitirmiş ve 2018'de ise Japonya'nın ardından ikinci olmuştuk. 2019 yılında tekrar zirveye çıktık." dedi.
Böylesi bir başarıya Türk spor tarihinde ender rastlandığına dikkati çeken Delihasan, "Biz bunu son dört yılda üç defa başardık. Hem Türk karatesi hem de ülkemiz için büyük bir başarı. Bunu önümüzdeki yıllarda sürdürmek istiyoruz. Çünkü camia olarak sürdürülebilir başarının önemine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota müsabakalarında hedeflediğimiz noktaya geldik." diyen Delihasan, "Sporcularımız 2020'ye de aynı performansla başladı. Sezonu Şili'de açan milli takımımız, yılın ilk turnuvası olan Karate 1 A Serisi'nin Santiago etabında 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Ardından en yüksek kota puanını veren Karate 1 Premier Lig'in ilk etabı için Paris'e gittik. Oradan da 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile döndük. Geçtiğimiz hafta Premier Lig'in ikinci etabı için Dubai'deydik. Çıktığımız yedi madalya mücadelesinin altısını kazanarak 2 altın, 4 bronz madalyayı ülkemize getirdik." ifadelerini kullandı.
Başkan Delihasan, Tokyo 2020'ye kota almak için topladıkları puanların çok değerli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Olimpik puanlamada geldiğimiz nokta itibarıyla Serap Özçelik Arapoğlu, Uğur Aktaş, Ali Sofuoğlu, Merve Çoban ve bu sezon çok iyi bir grafik yakalayan Meltem Hocaoğlu Akyol'un büyük ölçüde garantilediğini söyleyebiliriz. Önümüzde biri Avrupa Şampiyonası olmak üzere üç kota turnuvası kaldı. 25-29 Mart tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak 55. Büyükler Avrupa Şampiyonası'nın ardından, bu isimlerin Tokyo 2020'ye katılmayı garantilediğini resmi olarak da açıklamış olacağız."
Yoğun bir program dahilinde çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Delihasan, "Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşadık. Bizim için sezonun en önemli turnuvalarından biriydi ve aldığımız sonuçlar Türk karatesinin ne kadar güçlü altyapıya sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Gençlerimiz 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak üst üste ikinci kez genel klasmanda Türkiye'yi zirveye taşıdı. Bununla ilgili bir istatistik var mı bilmiyorum ama Türk spor tarihine geçecek bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Tabii başarılara ulaşırken, bunu korumak zorunda olduğumuzu da biliyoruz. Bugüne kadar başardık, gelecekte de buna devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.