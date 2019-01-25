Kanoda hedef, suyun olduğu her yerde yapılması

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı, "Kano sporu suyun olduğu her yerde yapılabilecek bir spor, bu nedenle suyun olduğu her yere yaymak istiyoruz." dedi.

Fotoğraf: AA/Rauf Maltaş

ŞANLIURFA - MEHMET FATİH ASLAN

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, kanoyu Türkiye'de bilinen bir spor haline getirmek istediklerini belirterek, "Kano sporu suyun olduğu her yerde yapılabilecek bir spor, bu nedenle suyun olduğu her yere yaymak istiyoruz." dedi.

Şanlıurfa'da sporcuları ziyaret eden Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kano sporunu, sporu seven bir cumhurbaşkanı ve bakanın himayesinde iyi yerlere getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

2016 yılında göreve geldiğini anımsatan Kabakçı, "Sporcu, kulüp ve faal il sayısını artırmak gibi kendimize hedefler koymuştuk. Uluslararası alanda da hepimizin hedefi 2020 Olimpiyat Oyunları'na sporcularımızı gönderebilmek. Kadın ve erkek sporcularımız ile çok ciddi anlamda olimpiyat kotası alabilecek durumdayız." ifadelerini kullandı.

Kabakçı, olimpiyat kotalarının bu yıl Macaristan'daki Dünya Şampiyonası ve 2020 yılında ise Avrupa Şampiyonası'nda dağıtılacağını kaydetti.

Şu anki ilk hedeflerinin Dünya Şampiyonası olduğunu vurgulayan Kabakçı, "Hedefimiz Dünya şampiyonasında kotayı alabilmek. Yine Belarus'ta yapılacak Avrupa oyunlarına iki kadın sporcumuzla katılacağız. Hedefimiz bütün uluslararası müsabakalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

"Ülkemizde bilinen bir spor haline getirmek istiyoruz"

Kabakçı, Türkiye'de federasyonlarının 2004 yılında özerk olarak kendi adında kurulmasının ardından bu alanda büyük gelişmeler kat edildiğini belirtti.

Özellikle son yıllarda uluslararası yarışmalarda büyük başarılar da elde edildiğini kaydeden Kabakçı, şöyle devam etti:

"Özellikle sporcularımız 2015 ve 2016 yıllarında Avrupa şampiyonu oldu. Hepimizin gayesi bu kanoyu ülkemizde bilinen bir spor haline getirmek. Bu anlamda Şanlıurfa'da çok güzel bir potansiyel var. Yine Van, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli, Erzincan'da, ülkemizin çeşitli noktalarında potansiyeller var. Kano sporu suyun olduğu her yerde yapılabilecek bir spor, bu nedenle suyun olduğu her yere yaymak istiyoruz. Sadece Ege, Marmara bölgelerinde değil deniz kıyısında da barajlarda da yapılabilir. Bunun örneğini de Şanlıurfa'da görebiliyoruz. Hedefimiz bu sporu 81 ilin tamamı değil ama yaklaşık 40-45 ile yaymak istiyoruz."

Kanonun sadece durgun su branşından ibaret olmadığına işaret eden Kabakçı, bunun yanında olimpik disiplinli akarsu branşının da bulunduğunu vurguladı.

Kabakçı, özellikle akarsu branşında bazı illerin ön plana çıktığına dikkati çekerek, "Akarsu slalom branşında da özellikle Erzincan, Tunceli gibi yerlerde kulüplerimiz ciddi anlamda sporcularımıza katkı yapmaya başladılar. Parkur oldukça, tesis kazandırdıkça ülkemizde bu spor iyice yaygınlaşacaktır." dedi.