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Spor

Kanocular, Meriç ve Tunca nehirlerinde kürek çekti

Edirne'de kanocular, Meriç ve Tunca nehirlerinde kürek çekti.

Gökhan Zobar   | 11.06.2021
Kanocular, Meriç ve Tunca nehirlerinde kürek çekti

Edirne

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde ara verilen spor etkinliklerinin yeniden başlamasının ardından, Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) kano branşı sporcuları, kanolarını suya indirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kano turuna Meriç Köprüsü civarından başlayan sporcular, bir süre kürek çektikten sonra nehrin birleştiği noktadan Tunca'ya geçiş yaptı.

EDOSK Başkanı Fatih Altun, yaptığı açıklamada, Arda, Tunca ve Meriç nehirlerinin kano sporuna uygun olduğunu belirterek, "Nehirlerden en iyi şekilde yararlanmaya ve su sporlarını güzel bir şekilde yapma gayretindeyiz. Kademeli normalleşmeyle birlikte kanolarımızı suya indirdik. Önümüzdeki dönemde de etkinliklerimize devam edeceğiz." diye konuştu.



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