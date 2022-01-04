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Spor

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final heyecanı başlıyor

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final mücadelesi yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Halil İbrahim Avşar   | 04.01.2022
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final heyecanı başlıyor

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyondan yapılan açıklamaya göre çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

15.00 Eczacıbaşı Dynavit-PTT (Eczacıbaşı)

12 Ocak Çarşamba:

15.00 Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

18.00 VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta (VakıfBank)

13 Ocak Perşembe:

18.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final karşılaşmaları, tek maç üzerinden oynanacak ve galip gelen takımlar adlarını Dörtlü Final'e yazdıracak.

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