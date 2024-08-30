Dolar
34.08
Euro
37.64
Altın
2,503.45
ETH/USDT
2,506.00
BTC/USDT
58,873.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Corendon Alanyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor

Kadın tenisinde 2024 Türkiye Şampiyonu Melis Sezer oldu

İstanbul'da düzenlenen 2024 Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası'nda kadınlarda Melis Sezer şampiyonluğa ulaştı.

Emrah Oktay  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Kadın tenisinde 2024 Türkiye Şampiyonu Melis Sezer oldu

İstanbul

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TED Spor Kulübünde düzenlenen Büyükler Tenis Şampiyonası'nda kadınlar finalinde Melis Sezer ile Doğa Türkmen karşılaştı.

Melis, 3-6, 6-3, 6-4 biten setler sonucunda rakibini 2-1 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Dereceye giren sporculara kupalarını Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Tınaz ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Altun takdim etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Tunç, "2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı" iddiasını yalanladı
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ile ilgili paylaşım
Kahramanmaraş'ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı
Anıtkabir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 350 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
İstanbul'da tarihi mekanlara "30 Ağustos Zafer Bayramı" ışıklandırması

Benzer haberler

Kadın tenisinde 2024 Türkiye Şampiyonu Melis Sezer oldu

Kadın tenisinde 2024 Türkiye Şampiyonu Melis Sezer oldu

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 branşta ilk madalyasını arayacak

Teniste grand slam mevsimi ABD'de kapanıyor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta ana tabloya kalamadı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta ana tabloya kalamadı
Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta ana tabloya bir adım uzakta

Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta ana tabloya bir adım uzakta
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet