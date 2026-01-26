Dolar
43.36
Euro
51.49
Altın
5,088.93
ETH/USDT
2,898.00
BTC/USDT
87,892.00
BIST 100
13,027.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı devam ediyor

Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" tutkunlarını ağırlıyor.

Ayfer Koçal  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı devam ediyor

Rize

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların, sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005'ten beri yapılıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından üç helikopterle başlayan organizasyonun ilk üç haftasında Hindistan, Almanya, Fransa, Avusturya, Amerika, Belçika, İspanya ve İskoçya'dan 52 adrenalin tutkunu sporcu heliski heyecanı yaşadı.

Kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde bulunduğu bölgede, güvenlik en üst seviyede tutuluyor.

Nisanın ortalarına kadar sürmesi beklenen faaliyetler için bu sene yaklaşık 400'e yakın kişinin akredite olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Suriye'yi kimse terör örgütleri vasıtasıyla zehirlemeye kalkmasın
Doğu Akdeniz'de fırtına, Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor
Bakan Fidan, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek Fransız mevkidaşı Barrot ile ikili ilişkileri görüşecek
Bakan Fidan, Nijeryalı mevkidaşı Tuggar ile Ankara'da bir araya geldi
Ramazan ayı öncesinde fiyat denetimleri sürüyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı devam ediyor

Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı devam ediyor

Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor berabere kaldı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan: Bu millet evelallah bu toprakları hep imanla yoğurmuş

Bakan Memişoğlu: Deprem öncesinde o 11 ilde 23 bin olan hastane yatağını şu anda yüzde 16 artırarak 27 bine çıkarttık

Bakan Memişoğlu: Deprem öncesinde o 11 ilde 23 bin olan hastane yatağını şu anda yüzde 16 artırarak 27 bine çıkarttık
Bakan Bayraktar: 2026'da Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimiz 2 katına çıkacak

Bakan Bayraktar: 2026'da Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimiz 2 katına çıkacak
Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında petrol sondajı yapılacak

Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında petrol sondajı yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet