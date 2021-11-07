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Spor

İzmir'de off-road yarışı düzenlendi

İzmir'de 30 takımın katılımıyla Menderes Off-Road Oyunları organize edildi.

Haydar Toprakçı   | 07.11.2021
İzmir'de off-road yarışı düzenlendi Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş / AA

İzmir

Menderes Belediyesi desteğiyle düzenlenen yarış, Tekeli Mahallesi'nde oluşturulan özel parkurda koşuldu.

4x4 özellikteki 30 aracın katıldığı yarışta pilotlar, zorlu parkuru aşarak bitiş noktasına en kısa sürede ulaşmaya çalıştı.

Yarış sırasında çamura saplanan, kaza yapan ya da arızalanan araçlar, traktörler yardımıyla parkur dışına çekildi.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, AA muhabirine, ilkini düzenledikleri organizasyona vatandaşların ilgisinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Kayalar, "Gerçekten çok güzel bir hava var ve katılım çok güzel. Bütün motor sporları tutkunları ilçemize geldi. Etkinliğimizi geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl farklı konseptlerle etkinliği geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Organizasyonu destekleyen Ferhat Değer AŞ Yetkilisi Barbaros Cengiz de yarışın seyir zevkinin yüksek olduğunu, mücadeleyi izlemek için bölgeye gelerek çadır kuran insanların bulunduğunu gördüklerini söyledi.

Cengiz, 2022'de yarışları daha yüksek katılımlı ve 2-3 gün sürecek şekilde planlayacaklarını aktardı.

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