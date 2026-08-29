İstanbul Başakşehir, Süper Lig'de bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Can Öcal
29 Ağustos 2026•Güncelleme: 30 Ağustos 2026
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligin ilk haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 yenen turuncu-lacivertli ekip, sonraki maçında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenildi. İlk iki maçta 3 puan toplayan İstanbul Başakşehir, 10. sırada yer alıyor.
Kasımpaşa ise ilk hafta sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra ikinci maçında Arca Çorum FK'yi deplasmanda 1-0 yendi. Lacivert-beyazlı takım, 4 puanla 7. sırada bulunuyor.
Son 10 Süper Lig maçının 9'unu Başakşehir kazandı
İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa ile oynadığı son 10 lig maçının 9'undan galibiyetle ayrıldı.
Turuncu-lacivertli ekip, 11 Aralık 2021 tarihinde sahasında 2-1 kazandığı maçla başlayan süreçte rakibi Kasımpaşa ile çıktığı 10 lig maçında 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.
Söz konusu müsabakalarda 31 kez rakip fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 10 gol gördü.