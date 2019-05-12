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Spor

İspanya'da zafer Hamilton'ın

Formula 1'de sezonun 5. ayağı İspanya Grand Prix'sini kazanan Mercedes takımından Hamilton, pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.

Hüseyin Burak Demirer   | 12.05.2019
İspanya'da zafer Hamilton'ın

Ankara

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. yarışı İspanya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Formula 1'de sezonun beşinci mücadelesi, İspanya'nın Barcelona kentindeki 4 bin 655 kilometrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapıldı.

Son şampiyon Lewis Hamilton, startta takım arkadaşı Valtteri Bottas'ı geçerek aldığı liderliği yarışın sonuna kadar korudu ve bu sezon 3, kariyerinin 76. birinciliğine ulaştı.

Hamilton'dan 4 saniye sonra bitiş çizgisine geçen Bottas 2'nci, liderin 7.6 saniye gerisindeki Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen ise 3. oldu. Mercedes takımı böylece sezonun 5. yarışında da ilk 2 sırayı aldı.

Bu sonuçla puanını 112'ye çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi. Büyük Britanyalı sürücüyü, 105 puanla Bottas ve 66 puanla Verstappen takip etti.

Sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'si, 26 Mayıs'ta yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İlk 10 

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Max Verstappen (Red Bull-Honda)

4. Sebastian Vettel (Ferrari)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Pierre Gasly (Red Bull-Honda)

7. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)

8. Carlos Sainz (McLaren-Renault)

9. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda)

10. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 112 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 105

3. Max Verstappen (Hollanda): 66

4. Sebastian Vettel (Almanya): 64

5. Charles Leclerc (Monaco): 57

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 217 puan

2. Ferrari: 121

3. Red Bull: 87

4. McLaren: 22

5. Racing Point: 17

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