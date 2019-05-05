Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.68
Dolar
5.96
BIST 100
93,946.08
Altın
1,278.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş için memleketi Afyonkarahisar’da cenaze namazı kılınıyor.
logo
Spor

İspanya'da kazanan Marquez

İspanya Grand Prix'sinde Repsol Honda takımından Marquez birinci oldu.

Hüseyin Burak Demirer   | 05.05.2019
İspanya'da kazanan Marquez

Ankara

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 4. yarışı İspanya Grand Prix'sini, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun dördüncü ayağı, İspanya'nın Cadiz kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde 25 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 3. sıradan başlayan son 3 yılın şampiyonu Marc Marquez, bu sezon 2'nci, kariyerinin 46. MotoGP zaferine ulaştı.

Bitiş çizgisini Marquez'den 1.6 saniye sonra geçen Suzuki Ecstar sürücüsü Alex Rins 2'nci, liderin 2.4 saniye gerisindeki Monster Energy Yamaha'dan Maverick Vinales ise 3'üncü oldu.

Bu sonuçla Marquez, puanını 70'e çıkararak pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.

Sezonun 5. yarışı Fransa Grand Prix'si, 19 Mayıs'ta koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Marc Marquez (İspanya): 70 puan

2. Alex Rins (İspanya): 69

3. Andrea Dovizioso (İtalya): 67

4. Valentino Rossi (İtalya): 61

5. Danilo Petrucci (İtalya): 41

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti
Aşırı sağ, Avrupa Birliği değerlerini tehdit ediyor
Trump görevden alınır mı?

Benzer haberler

MotoGP'de sıradaki durak İspanya

MotoGP'de sıradaki durak İspanya