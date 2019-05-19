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Spor

İrem Yaman dünya şampiyonu

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 62 kiloda mücadele eden milli sporcu İrem Yaman altın madalya kazandı. Yaman, iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu oldu.

Halil İbrahim Avşar   | 19.05.2019
İrem Yaman dünya şampiyonu

Ankara

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu İrem Yaman, kadınlar 62 kiloda altın madalya kazandı.

İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde kadınlar 62 kiloda tatamiye çıkan İrem Yaman, ikinci turda Tunuslu Ameni Layouni'yi 9-1, üçüncü turda Özbek Feruza Sadikova'yı 28-9 yenerek çeyrek finale yükseldi. 

Çeyrek finalde Çinli Zongshi Luo'yu 3-2 mağlup eden milli tekvandocu, yarı finalde Fransız Magda Wiet-Henin'i uzatmalarda yenerek adını finale yazdırdı. 

Final müsabakasında Brezilyalı Caroline Santos ile karşılaşan İrem Yaman, rakibini 21-7 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. 

İrem, iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçti. Milli tekvandocu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım yolunda da büyük bir avantaj elde etti.

23 yaşındaki İrem, 2015'te Rusya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı.

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