İlhan Demir, ISF Yönetim Kuruluna seçildi

22 Temmuz 2026•Güncelleme: 22 Temmuz 2026
ISF'nin genel kurulu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi.
Sırbistan Başbakanı Duro Macut ile Sırbistan Spor Bakanı Zoran Gajic'in de katıldığı genel kurulda, Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun yönetim kurulu üyelik seçimi yapıldı.
İlhan Demir, katılımcı ülkelerin büyük çoğunluğunun desteğini alarak ISF'nin yönetim kuruluna girdi.
Demir, aynı zamanda Avrupa Okul Sporları Federasyonu (ESSF) Yönetim Kurulu üyeliği görevini de sürdürüyor.