İbrahim Çolak'ın "tek eksiği" olimpiyat madalyası

Bolu Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nda kampa giren Çolak, 7-10 Mayıs'ta Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenecek Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında günde çift idmanla form tutuyor.

Çolak, AA muhabirine, kampın yılın ikinci periyodu için önemli bir hazırlık süreci olduğunu, bazı sporcular Challenge Cup organizasyonlarına katılacağı için antrenman programlarının farklılık gösterdiğini aktardı.

Bolu'daki hazırlık kampının Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları ve Dünya Şampiyonası için çok büyük önem arz ettiğine değinen Çolak, finale çıktıkları ve madalya kazandıkları sezonun ilk bölümünü başarılı geçirdiklerini, Türk cimnastiğinin hala iyi ve ilerlemekte olduğunu da dünyaya gösterdiklerini dile getirdi.

"Olimpiyat süreci Avrupa Şampiyonası ile başlıyor"

Çolak, takım olarak hedeflerinin büyük organizasyonlarda başarı elde ederek olimpiyat kotası almak olduğunu ve sürecin Avrupa Şampiyonası ile başlayacağını ifade etti.

Takım olarak olimpiyatlara bir kez daha katılıp birden fazla madalya almayı hedeflediklerini söyleyen Çolak, "Bu yılki Avrupa Şampiyonası'yla kota alma yolculuğu başlıyor. Avrupa Şampiyonası'nda en iyi ilk 12 ülke arasına girmemiz gerekiyor. Dünya Şampiyonası'nda da önce ilk 24'e, daha sonra ilk 12'ye girdiğimiz zaman olimpiyatlara kota alma hakkımız olacak." dedi.

Milli cimnastikçi, uzun süredir büyük organizasyonlarda podyuma çıkmayı özlediğini dile getirerek "Avrupa Şampiyonası’nda podyuma çıkmayı, Dünya Şampiyonası’nda yarışmayı, belki podyuma çıkmayı gerçekten özledim. Kendimle yarışıyorum. Kendime, kendimi bir kez daha göstermek istiyorum." diye konuştu.

Tecrübesinin arttığını ancak fiziksel olarak sürecin daha dikkatli yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Çolak, "Yaş artık 24 değil, 31 yaşındayım ve bazı şeyleri de hissediyorum vücudumda. Toparlanmadan güçlenmeye kadar her şey daha yavaş ilerliyor ama kontrollü, sakatlıktan uzak bir olimpiyat hedefi koydum kendime." ifadelerini kullandı.

"Şartların oluşması halinde yeni hareket hedefi belirleyebilirim"

Çolak, olimpiyat madalyasının kariyerindeki en büyük eksik olduğuna belirterek "Benim bu 3. olimpiyatım olacak inşallah gidersem. Olimpiyat madalyası almak en büyük hedeflerimden biri. Tek eksik madalyam o. Bunun için çok gayret gösteriyorum." dedi.

Literatüre kazandırdığı "Çolak Hareketini" yarışmalarda yeniden sergilemek istediğini dile getiren Çolak, şöyle devam etti:

"Çolak hareketini aslında bir kere yarışmada yaptım. Sonrasında hiç fırsat olmadı. Gerek sakatlık gerek hedeflerden dolayı. Hareketi tekrar gündeme getirmek istiyorum. İnşallah performansım, kuvvetim, gücüm yeterli olur ve bu hareketi tekrar sergileyebilirim. Bu benim için de ayrıca bir prestij olur. Bu hareket hem kendim hem de cimnastik camiası açısından önemli bir motivasyon kaynağı."

Milli sporcu Çolak, yeni hareket üzerine geçmişte çalışmalar yaptığını ancak bunun zamanla duraksadığını, şu an için önceliğinin mevcut performansını en üst seviyeye çıkarmak olduğunu, şartların oluşması halinde yeniden böyle bir hedef belirleyebileceğini sözlerine ekledi.