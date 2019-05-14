Hollanda Formula 1'e dönüyor
Hollanda 35 yıl sonra yeniden Formula 1 yarış takvime giriyor.
İstanbul
Formula 1 yönetiminden yapılan açıklamada, Hollanda Grand Prix'sinin gelecek yıldan itibaren yarış takviminde olacağı kaydedildi. Grand Prix'nin 8-10 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanıyor.
Hollanda, Vietnam'ın ardından gelecek sezon takvime eklenen ikinci yarış olurken, Formula 1 de 35 yıl aradan sonra Zandvoort Pisti'ne dönmüş olacak.
Amsterdam'a 40 dakika uzaklıkta, Kuzey Denizi kıyısında yer alan Zandvoort Pisti, 1973-1985 yılları arasında 13 yıl üst üste Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı.
Hollanda Grand Prix'si için Formula 1 yönetimiyle en az üç yıllık sözleşme yapıldığı basına yansıdı.
Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen de gelecek yıldan itibaren ülkesinde podyuma çıkma mücadelesi veren sürücüler arasına katılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.