Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.78
Dolar
6.03
BIST 100
87,582.36
Altın
1,296.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP'nin İBB Adayı İmamoğlu, Şirinevler Pazarında açıklamalarda bulunuyor CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Spor

Hollanda Formula 1'e dönüyor

Hollanda 35 yıl sonra yeniden Formula 1 yarış takvime giriyor.

Yunus Kaymaz   | 14.05.2019
Hollanda Formula 1'e dönüyor

İstanbul

Formula 1 yönetiminden yapılan açıklamada, Hollanda Grand Prix'sinin gelecek yıldan itibaren yarış takviminde olacağı kaydedildi. Grand Prix'nin 8-10 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanıyor. 

Hollanda, Vietnam'ın ardından gelecek sezon takvime eklenen ikinci yarış olurken, Formula 1 de 35 yıl aradan sonra Zandvoort Pisti'ne dönmüş olacak.

Amsterdam'a 40 dakika uzaklıkta, Kuzey Denizi kıyısında yer alan Zandvoort Pisti, 1973-1985 yılları arasında 13 yıl üst üste Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı.

Hollanda Grand Prix'si için Formula 1 yönetimiyle en az üç yıllık sözleşme yapıldığı basına yansıdı.

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen de gelecek yıldan itibaren ülkesinde podyuma çıkma mücadelesi veren sürücüler arasına katılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karabağ'da ateşkesin 25. yılı: Ateş kesildi mi?
Ramstein Üssü: Almanya'daki tartışılan 'Küçük Amerika'
GÖRÜŞ - CENTCOM'un Suriye'de teröre zemin hazırlayan politikaları
Küresel ekonomi politik ve Doğu Akdeniz’de enerji düğümü
Doğu Akdeniz enerji denklemi

Benzer haberler

Formula 1'de sıradaki durak İspanya

Formula 1'de sıradaki durak İspanya

İspanya'da pole pozisyonu Bottas'ın

İspanya'da zafer Hamilton'ın