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Spor

Hipodromlar yarışseverlere kapılarını yeniden açıyor

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yılı aşkın süredir seyircisiz yapılan at yarışlarına yeniden yarışseverlerin alınacağını duyurdu.

Ercan Çakar   | 02.07.2021
Hipodromlar yarışseverlere kapılarını yeniden açıyor

İstanbul

Hipodromlara 12 Mart 2020 tarihinden beri izleyici alınmadığı hatırlatılan açıklamada, "Değerli yarışseverlerimizi, İçişleri Bakanlığınca 27 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan genelge ile ilan edilen Kademeli Normalleşme Sürecinin 3. Etabı kapsamında belirtilen önlemlerin alınması koşuluyla, hipodromlarımızda azami yüzde 50 kapasiteyle yeniden misafir edebileceğimizi duyurmaktan mutluluk duyarız." ifadeleri kullanıldı.

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