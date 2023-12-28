Hentbolda ara transfer dönemi 2 Ocak'ta başlıyor
2023-2024 Hentbol sezonunda ara transfer dönemi 2 Ocak Salı günü başlıyor.
Ankara
Türkiye Hentbol Federasyonundan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 Hentbol sezonunda Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig takımları için ara transfer dönemi, 2 Ocak 2024 tarihinde başlayacak. Ara transferler 31 Ocak 2024'te sona erecek." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.