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Spor

Hentbolda ara transfer dönemi 2 Ocak'ta başlıyor

2023-2024 Hentbol sezonunda ara transfer dönemi 2 Ocak Salı günü başlıyor.

Fatih Çakmak  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
Hentbolda ara transfer dönemi 2 Ocak'ta başlıyor

Ankara

Türkiye Hentbol Federasyonundan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 Hentbol sezonunda Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig takımları için ara transfer dönemi, 2 Ocak 2024 tarihinde başlayacak. Ara transferler 31 Ocak 2024'te sona erecek." ifadeleri kullanıldı.

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