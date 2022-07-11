Havuzda milli atlayıcılardan 13 madalya
Genç milli atlayıcılar, Bulgaristan'da düzenlenen Varna Diving Kupası'nda günü 13 madalyayla tamamladı.
Ankara
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varna kentinde devam eden organizasyonun sabah seansında 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli sporcular, akşamki mücadelelerde ise 7 madalya elde etti.
Akşam seansında mücadele eden milli sporculardan Ahmet Ufuk Erol erkekler D grubu 1 metre tramplen disiplininde, Bertuğ Demir B grubu kule ve Sude Köprülü kadınlar A grubu 1 metre tramplen disiplininde altın madalyanın sahibi oldu.
Erkekler D grubu 1 metre tramplen disiplininde Mustafa Ömer Macit, D grubu 1 metre tramplen disiplininde İsa Berk Gök, kadınlar A grubu 1 metre tramplen disiplininde ise Simay Arslankan gümüş madalyayla kürsü sevinci yaşadı.
Genç A kızlar 1 metre tramplende mücadele eden Ece Şevval Erzincan ise bronz madalya elde etti.
Organizasyon 14 Temmuz Perşembe günü tamamlanacak.
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