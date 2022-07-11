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Spor

Havuzda milli atlayıcılardan 13 madalya

Genç milli atlayıcılar, Bulgaristan'da düzenlenen Varna Diving Kupası'nda günü 13 madalyayla tamamladı.

Fatih Gazioğlu   | 11.07.2022
Havuzda milli atlayıcılardan 13 madalya

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varna kentinde devam eden organizasyonun sabah seansında 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli sporcular, akşamki mücadelelerde ise 7 madalya elde etti.

Akşam seansında mücadele eden milli sporculardan Ahmet Ufuk Erol erkekler D grubu 1 metre tramplen disiplininde, Bertuğ Demir B grubu kule ve Sude Köprülü kadınlar A grubu 1 metre tramplen disiplininde altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler D grubu 1 metre tramplen disiplininde Mustafa Ömer Macit, D grubu 1 metre tramplen disiplininde İsa Berk Gök, kadınlar A grubu 1 metre tramplen disiplininde ise Simay Arslankan gümüş madalyayla kürsü sevinci yaşadı.

Genç A kızlar 1 metre tramplende mücadele eden Ece Şevval Erzincan ise bronz madalya elde etti.

Organizasyon 14 Temmuz Perşembe günü tamamlanacak.


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