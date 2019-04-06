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Spor

Halterde ilk madalya Şaziye Erdoğan'dan

Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Şaziye Erdoğan, kadınlar 45 kilo koparma ve toplamda altın, silkmede gümüş madalya kazandı.

Yunus Kaymaz   | 06.04.2019
Halterde ilk madalya Şaziye Erdoğan'dan

İstanbul

Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkan milli sporcu Şaziye Erdoğan, kadınlar 45 kilo koparma ve toplamda altın, silkmede gümüş madalya kazandı.

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen şampiyonada, koparmadaki ilk hakkında 70, ikinci hakkında 73 kilo kaldıran milli sporcu, son hakkında 75 kilo kaldırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Silkmede ilk hakkında 88 kilo kaldıran Şaziye Erdoğan, 91 kiloyu denediği ikinci ve üçüncü hakkında başarısız oldu. Bu kategoride 89 kilo kaldıran Bulgar Ivana Petrova'nın gerisinde kalan milli sporcu, gümüş madalyaya uzandı.

Şaziye Erdoğan, toplamda 163 kiloyla podyumun zirvesine çıktı ve ikinci altın madalyasını kazandı. Toplamda Bulgar Petrova 158 kiloyla ikinciliği, Belaruslu Yuliya Asayonak ise 150 kiloyla üçüncülüğü elde etti.

Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda toplam 20 sporcunun temsil ettiği şampiyona 13 Nisan'da sona erecek.

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