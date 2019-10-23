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Spor

Halterde altın madalya

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonun altıncı gününde genç kadınlar 76 kiloda Dilara Narin, koparmada, silkmede ve toplamda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Emre Doğan   | 23.10.2019
Halterde altın madalya

İstanbul

Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç kadınlar 76 kiloda Dilara Narin, koparma, silkme ve toplamda altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'in ev sahipliği yaptığı organizasyona altıncı gün müsabakalarıyla devam edildi.

Dilara Narin, koparmada 94 kiloda altın, silkmede 130 kiloda altın ve toplamda 224 kiloda altın madalya kazanarak, Avrupa şampiyonu oldu.

Milli sporcu, ayrıca silkmede elinde bulundurduğu yıldızlar dünya rekorunu da kırmayı başardı.

Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Dilara Narin, şampiyonaya çok iyi hazırlandığını belirterek, "Romanya'da Türk bayrağını dalgalandırdığım ve İstiklal Marşı'nı dinlettiğim için çok mutluyum. Madalyamı Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6. günün ardından Türk Milli Takımı, 14 altın, 8 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam madalya sayısını 34'e çıkardı.

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