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Spor

Halkbank, 3 kulvarda da zirveye yürüyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk yarıyı lider tamamlayan Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi ve AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de de yoluna devam ediyor.

Musa Samur   | 30.12.2022
Halkbank, 3 kulvarda da zirveye yürüyor

Ankara

Başkent ekibinin genç başantrenörü Taner Atik ve takım kaptanı Aslan Ekşi, mavi-beyazlıların Efeler Ligi, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ve Kupa Voley'deki performansını AA muhabirine değerlendirdi.

Sezonun ilk yarısını çok iyi geçirdiklerini dile getiren Taner Atik, "Ligde şu an birinci sıradayız. Kupa Voley'de Dörtlü Final'e yükseldik. Şampiyonlar Ligi'nde ise B Grubu'ndan ilk sırada üst tura yükselme ihtimalimiz devam ediyor. 4 maçta 3 galibiyet aldık. Bundan sonraki grup maçlarını kendi evimizde oynayacağız." diye konuştu.

Mavi-beyazlı ekibin şu ana kadar 3 kulvarda oynadığı toplam 18 maçın 16'sını kazandığını ve sadece 2 yenilgi yaşadığını hatırlatan Atik, "İlk yarı için hedeflerimizi yakaladığımızı söyleyebilirim, şu ana kadar oyuncularımın performansından çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Takımdaki uyumun üst seviyede olduğunu ifade eden Atik, şunları söyledi:

"Sezonların ilk yarıları takımların adaptasyon sorunu yaşadığı dönemlerdir. Bu dönemi iyi bir noktada tamamladığımız için mutluyuz. Sezonun ikinci yarısı daha zor olacak, daha sert geçecek. Biz de kısa bir aradan sonra hazırlıklarımızı bu doğrultuda, bu bilinçle yapacağız ve sezonun ikinci yarısına en iyi şekilde girmeye çalışacağız."

Kaptan Aslan Ekşi

Halkbank'ın takım kaptanı Aslan Ekşi, iyi bir ilk yarı geçirdiklerini kaydetti.

Ligin ilk devresinde en çok maç kazanan takım olduklarına dikkati çeken tecrübeli pasör, "Biz Halkbank'ız. Hedeflerimiz her zaman yüksektir. Yarıştığımız üç kulvarda da şampiyonluk hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedefledikleri başarıların ilk adımlarını ilk devrede gösterdikleri performansla attıklarını dile getiren Aslan Ekşi, şöyle devam etti:

"İyi performans göstermeniz için çok çalışmanız ve uyum sağlamanız gerekiyor. Oyuncu grubu ve teknik heyetimizle birlikte iyi bir uyum yakaladık. Ama daha da önemlisi gerçekten efektif ve çok çalışıyoruz. Daha zor geçeceğini düşündüğümüz ikinci yarıya mental ve fiziksel olarak hazır gireceğiz."

Mavi-beyazlı ekibin başantrenörü ve takım kaptanı, yeni yılın Türkiye'ye mutluluk getirmesini dileyerek sözlerini tamamladı.​​​​​​​

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