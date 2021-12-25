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Spor

Hakkari'de kayak sezonu açıldı

Türkiye'de kışın en uzun yaşandığı illerden Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezinde, son günlerde etkili olan kar yağışıyla sezon açıldı.

Sayim Harmancı   | 25.12.2021
Hakkari'de kayak sezonu açıldı Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Bu kapsamda, kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki merkezde düzenlenen programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaklaşık 1 metre karın bulunduğu merkezde kayak sezonunu açtıklarını söyledi.

Yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunan Akbıyık şunları kaydetti:

"Bu sene kayak merkezimizi yenileyerek sezona başlıyoruz. Her yıl pist sayısı ve uzunluğunu artırıyoruz. Pist uzunluğunu 6 bin metreye çıkardık. Ayrıca 50 odalı 120 yataklı, 5 yıldızlı otel ayarında konaklama merkezini yaptık. Burası da ulusal, uluslararası müsabakalar ve yaz aylarında sporcuların kamp yapabilmeleri açısında büyük önem arz ediyor. Hakkari her alanda değişip dönüşüyor. Bu tesisler spor alanında gençlerimizin potansiyelini ortaya koymaları için önemli. Hakkarili gençler özellikle kış sporlarında başarılı sonuçlar elde ediyor. Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek projesiyle son 3 yılda 40 bin çocuğumuza kayak öğrettik. İran, Irak ve il dışından da merkeze ciddi bir ilgi var. Her yıl binlerce kayakseveri burada ağırlıyoruz."

Ardından pistte gösteri yapan sporcular açtıkları Türk bayrağını Akbıyık'a teslim etti.

Merkeze gelen kayakveserler de kayak takımları, snowboard ve kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

Kayakseverlerden Tuğba Ateş, Hakkari'de kayak merkezine ilk kez geldiğini söyleyerek "Bu kayak merkezi çok güzel. Yeni yeni kayak öğreniyorum. Çok keyifli bir ortam var. Kar kalitesi de gayet iyi. Yeni otel de yapılmış. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Vali Yardımcısı ve İl Özel Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Gençlik ve Spor İl Müdür Emin Yıldırım ve MHP İl Başkanı Fatih Özbek de katıldı.

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