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Spor

Görme engelliler için online satranç turnuvası düzenlenecek

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, görme engelliler için online satranç turnuvası düzenleyecek.

Sinem Er   | 30.05.2020
Görme engelliler için online satranç turnuvası düzenlenecek

Ankara

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, federasyona bağlı görme engelli bireylerin katılabileceği "Görme Engelliler Evdekal Satranç Şampiyonası"nın, 7 Haziran Pazar günü düzenleneceği ifade edildi.

Organizasyona kayıtlar, "Lichess.org" web sitesi üzerinden 3 Haziran Çarşamba gününe kadar yapılabilecek.

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