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Spor

Görme engelli judoculardan 6 madalya

Görme engelli milli sporcular, IBSA Avrupa Judo Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Halil İbrahim Avşar   | 29.07.2019
Görme engelli judoculardan 6 madalya

Ankara

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Cenova kentinde gerçekleştirilen IBSA Avrupa Judo Şampiyonası'nda görme engelli milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Milli sporculardan Zeynep Çelik Aydın ve Raziye Uluçam altın madalyanın sahibi oldu.

Recep Çiftçi ikincilik kürsüsüne çıkarken, Ecem Taşın, Duygu Çete Artar ve Mesme Taşbağ bronz madalya aldı.

Tokyo için avantaj yakaladılar

Milliler, kazandıkları madalyalarla 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma yolunda önemli avantaj yakaladı.

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