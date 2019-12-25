Euro
6.59
Dolar
5.94
BIST 100
113,425.80
Altın
1,497.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Golf turizminin gözdesi Antalya

Golf turizminde en iyi sahalara sahip Antalya'da, bu alanda en iyi sezonun yaşandığı belirtildi.

Sinan Özmüş   | 25.12.2019
Golf turizminin gözdesi Antalya

Antalya

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, golf turizminin Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

Antalya'nın 17 golf sahasıyla spor turizminde önemli bir yerde olduğuna dikkati çeken Yaşacan, golfün iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Antalya'da nitelikli golf sahalarının bulunduğunu aktaran Yaşacan, "Golfe devlet gerekli desteği veriyor, vermeye de devam edecek. Bölgemizde golf için uygun hava, doğa ve arazi var." dedi.

Yaşacan, mevcut golf sahalarının sayısının artırılması durumunda otellerin 12 ay açık kalacağını, gelirlerin de artacağını kaydetti.

Golf turizminden 200 milyon avro gelir

Bir otelde spor satış ve pazarlama direktörlüğü yapan Süreyya Ertuğrul da 2019 yılında golf turizminde tarihin en iyi sezonunu yaşadıklarını belirterek, "Türkiye'de, golf turizminden 200 milyon avro gelir elde ediliyor. Antalya, golf turizminde en iyi sahalara sahip bir destinasyon." ifadelerini kullandı.

TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut da Antalya'nın golf turizminde, özellikle kış aylarında tercih edilen bir iklime sahip olduğunu bildirdi.

Golf konusunda yapılacak işler olduğunu aktaran Turgut, nitelikli saha sayısının artırılmasıyla gelirin de artacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Avrupa’nın tarihi 'kesin çözümlerle' dolu
Hindutva-RSS-BJP-Modi: İdeolojik prizmayla yeniden tasarlanan Hindistan’ı anlamak
Avrupa Adalet Divanı’ndan İspanya’ya Katalan darbesi
Türkiye-KKTC doğal gaz boru hattı Doğu Akdeniz'de jeopolitik dengeleri değiştirecek
Kaşıkçı davasında beklenen son: Suudi Başsavcılığının kararı örtbas niteliğinde

Benzer haberler

Golf turizminin gözdesi Antalya

Golf turizminin gözdesi Antalya

Rus şef Türk mutfağının lezzetlerini ve baharatlarını ülkesine tanıtıyor

Çatısı akan evden çıkan dram dolu hayat

Ceviz ağacı dikerken meteorit buldu

Ceviz ağacı dikerken meteorit buldu
Antalya golfte İspanya ve Portekiz'e rakip

Antalya golfte İspanya ve Portekiz'e rakip
Antalya'da trafik kazası: 17 yaralı

Antalya'da trafik kazası: 17 yaralı