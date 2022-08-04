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Spor

Giresunspor Savicevic'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Vukan Savicevic'i kadrosuna kattı.

Gültekin Yetgin   | 04.08.2022
Giresunspor Savicevic'i transfer etti

Giresun

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Savicevic ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Vukan Savicevic'e Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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