Gençlerbirliği deplasmandan 3 puanla ayrıldı

7. dakikada Nwakaeme'nin sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda kaleci Velho, topu kornere çeldi.

16. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

18. dakikada Bouchouari'nin ceza yayı çizgisi üzerinden şutunda kaleci Velho'dan dönen topu Onuachu tamamlayarak filelere gönderdi. Ancak bu oyuncu ofsaytta olduğu için gol geçersiz sayıldı.

20. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda Velho çelerek yerden havalanan topa sahip oldu.

30. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Pina'nın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top kaleci Velho'da kaldı.

44. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında arka direkte altıpas içinde Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda top auta çıktı.

45. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasında, altıpas içinde yükselen Traore kafayla topu filelere gönderdi: 0-1

Maçın ilk yarısı, Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada ceza alanı dışından Metihan Mimaroğlu'nun şutunda kaleci Onuralp Çevikkan, iki hamlede topu kontrol etti.

59. dakikada Nwakaeme'nin sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top kaleci Velho'da kaldı.

76. dakikada Tongya'nın soldan ortasında, ceza alanında Traore'nin kafa vuruşunda kaleci Onuralp Çevikkan topa sahip oldu.

88. dakikada sol taraftan Abdurrahim Dursun'un pasında, yakın mesafeden Tongya kaleci Onuralp Çevikkan'ın solundan filelere gönderdi: 0-2

90+3. dakikada konuk takım farkı 3'e yükseltti. Tongya'nın pasında sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanı son çizgisine inen Metehan Mimaroğlu'nun şutunda top filelere gitti: 0-3

Natura Dünyası Gençlerbirliği, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak ligde kaldı. Karşılaşmanın ardından konuk takım, galibiyeti kendilerini Trabzon deplasmanında yalnız bırakmayan taraftarlarıyla kutladı.



