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Spor

Genç milli yüzücülerden Slovenya'da 2'si altın 5 madalya

Genç milli yüzücüler, Slovenya'da düzenlenen Multinations Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

Fatih Çakmak   | 09.04.2022
Genç milli yüzücülerden Slovenya'da 2'si altın 5 madalya

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kranj kentinde düzenlenen şampiyonada milli sporcu Mehlika Kuzeh Yalçın, 200 metre kelebekte 2.14.49'luk derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada ay-yıldızlı yüzücü Defne Coşkun ise 200 metre kurbağalamada 2.29.41'lik derecesiyle birinci olarak altın madalyaya ulaştı.

Organizasyonda Ela Naz Özdemir, Defne Coşkun, Nilsu Demiran ve Nisa Gül Serdar'dan oluşan 4x100 metre karışık bayrak takımı, 4.14.60'lık derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Milli yüzücü Atakan Malgil ise 400 metre karışıkta 4.27.08'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Ay-yıldızlı sporcu Nilsu Demiran da 50 metre kelebek yarışında 27.32'lik derecesiyle bronz madalya kazanarak podyum sevinci yaşadı.

Türkiye Yüzme Federasyonu, dereceye giren bütün sporcuları ve antrenörlerini paylaştığı mesajla tebrik etti.

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