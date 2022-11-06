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Spor

Genç milli yelkenci Ada Tan Avrupa şampiyonu oldu

Milli yelkenci Ada Tan, Fransa'da düzenlenen IQ Foil Gençler Avrupa Şampiyonası'nda hem 15 yaş altı hem de 17 yaş altı kızlar kategorisinde şampiyon oldu.

Erkan Tiryaki   | 06.11.2022
Genç milli yelkenci Ada Tan Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Brest şehrinde 93 sporcunun katıldığı organizasyonda Ada Tan'ın iki şampiyonluk elde ettiği belirtildi.

Urla Deniz Kulübü'nün sporcusu Ada'nın Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra erkeklerde yine aynı kulüpten Artun Şenol'un 15 yaş altında ikinci olduğu kaydedildi.

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