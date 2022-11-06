Genç milli yelkenci Ada Tan Avrupa şampiyonu oldu
Milli yelkenci Ada Tan, Fransa'da düzenlenen IQ Foil Gençler Avrupa Şampiyonası'nda hem 15 yaş altı hem de 17 yaş altı kızlar kategorisinde şampiyon oldu.
Ankara
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Brest şehrinde 93 sporcunun katıldığı organizasyonda Ada Tan'ın iki şampiyonluk elde ettiği belirtildi.
Urla Deniz Kulübü'nün sporcusu Ada'nın Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra erkeklerde yine aynı kulüpten Artun Şenol'un 15 yaş altında ikinci olduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.