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Spor

Genç kick boksçular, dünya şampiyonasında 57 madalya kazandı

Milli sporcular, Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 14'ü altın, 57 madalya elde etti.

Hüseyin Burak Demirer  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Genç kick boksçular, dünya şampiyonasında 57 madalya kazandı

Ankara

Türkiye Kick Boks Federasyonunun açıklamasına göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda 65 ülkeden, 3012 sporcu mücadele etti.

Ay-yıldızlı kick boksçular, şampiyonayı 14 altın, 15 gümüş ve 28 bronz madalyayla tamamladı.

Kadınlarda Rukiye Nisa Karakurt (48 kilo full contact), Özlem Melek Korkmaz (48 kilo low kick), Yağmur Özçelik (48 kilo K1 stil), Meryem Naz Ayas (56 kilo low kick), Özge Güder (+70 kilo low kick) ve Melisa Kafalı (+70 kilo K1 stil) altın madalya kazandı.

Erkeklerde ise Hamza Eren Göksu (51 kilo low kick), Yakub Alperen Kaysi (54 kilo full contact), Taha Emir Tarhan (57 kilo low kick), Ömer Çavgın (60 kilo K1 stil), Sefa Sönmez (75 kilo K1 stil), Hasan Gök (+81 kilo K1 stil), Yiğit Halil Yılmaz (89 kilo kick light) ve Melih Erdem (91 kilo full contact) şampiyonluğa ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Salim Kayıcı, emeği geçen herkese teşekkür ederek "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılında 57 madalyayla tarihi başarıya imza atan genç milli takımımızı tebrik ediyorum. Aldığımız madalyaları tüm halkımıza armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

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