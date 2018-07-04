Genç halterciler Dünya Şampiyonası'nda ter dökecek

Özbekistan'da, 7-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 8'er erkek ve kadın sporcu temsil edecek.

ANKARA



Dünya Gençler Halter Şampiyonası 7 Temmuz Cumartesi günü Özbekistan'da başlayacak.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent'teki şampiyonada erkekler ve kadınlarda 8'er sporcu podyuma çıkacak.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli takım sporcuları şöyle:

Kadınlar:

48 kilo: Gamze Karakol ve Ayşe Doğan

58 kilo: Ayşegül Çakın

63 kilo: Nuray Levent

69 kilo: Emine Ayyıldız

75 kilo: Dilara Narin

90 kilo: Tuğçe Boynueğri

+90 kilo: Melike Günal

Erkekler:

62 kilo: İsa Güngör ve Ramazan Kara

69 kilo: Ramazan İlhan ve Muhammet Furkan Özbek

85 kilo: Eşref Yakut

94 kilo: Ertan Mert

105 kilo: Yıldıray Kaplan

+105 kilo: Cebrail Acar

Tamer Taşpınar: Madalya bekliyoruz

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda madalya beklediklerini söyledi.

Başkan Taşpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özbekistan'daki şampiyonada 8'er sporcuyla yer alacaklarını belirterek, "Madalya bekliyoruz ama rengine bir şey diyemeyeceğim." dedi.

Göreve geldiklerinde dünya şampiyonasında madalya alamadıklarını hatırlatan Taşpınar, "Zar zor bir üçüncülük alınmış. Bizim son zamanlarımızda Dünya Gençler ve Yıldızlar Şampiyonası'nda birinci, ikinci ve üçüncüler çıkardık." ifadelerini kullandı.

Halterin ölçülebilen bir spor olduğunu dile getiren Taşpınar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarragona'ya yepyeni bir takımla gittik. Tamamı yeni ve 15 madalya aldık. Burada madalya ne olur? Bu spor. O anki motivasyon ve o anki rakibin bir hata yapması. Bir dikkat dağınıklığı, kaldıramıyorsunuz. Bunlar madalya rengini değiştirebilir. Madalyamız var ama sayısını ve rengini gerçekten bilemiyoruz. Orada göreceğiz. İnşallah hayırlı haberlerle döneriz."



Muhabir: Ömer Hakan Kibar